07 ноября 2024, 14:23
Пассажир упал с платформы в метро Петербурга
В Северной столице спасли засмотревшегося в телефон пассажира подземки
В Санкт-Петербурге мужчина упал с платформы в метро, засмотревшись в телефон. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.
По данным ведомства, инцидент произошел 6 ноября на станции «Спортивная» и попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как пассажир пересекает ограничительную линию, после чего падает на рельсы. Все этого время мужчина смотрел в мобильник.
Пострадавшего подняли на платформу и передали медикам. Он остался жив. // Фото: скриншот видео прокуратуры