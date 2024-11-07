Пассажир упал с платформы в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге мужчина упал с платформы в метро, засмотревшись в телефон. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 ноября на станции «Спортивная» и попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как пассажир пересекает ограничительную линию, после чего падает на рельсы. Все этого время мужчина смотрел в мобильник.

Пострадавшего подняли на платформу и передали медикам. Он остался жив. // Фото: скриншот видео прокуратуры