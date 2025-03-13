Бывший вице-премьер Родионов получил должность в Вологодской области

Бывшего вице-премьера правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионов утвердили на должность в Вологодской области. Он стал членом команды губернатора Георгия Филимонова. Кадровые назначения он объявил на оперативном совещании.

Родионова назначили заместителем Филимонова. Также он будет выполнять задачи министра промышленности, торговли и экономического развития Вологодской области.

С 2015 по 2017 годы Родионов возглавлял вологодское управление службы судебных приставов. В Карелии Родионов освободил должность с 26 февраля.

Филимонов назначил еще одного своего заместителя. Им стал Николай Куприянов, ранее возглавлявший министерство имущественных отношений и градостроительной деятельности региона. Он будет курировать еще и блок агропромышленного комплекса.