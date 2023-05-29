Бывший следователь, попавшийся на воровстве, отделался условным сроком

Бывший следователь, оформлявший кредиты на обвиняемых, заслушал приговор. Его признали виновным в 16 преступлениях. В частности, бывший сотрудник следственного отдела по Петрозаводску следственного управления Следственного комитета по Карелии злоупотреблял должностными полномочиями, воровал с банковских карт, также его обвиняли в мошенничестве и растрате.

Криминальную деятельность он вел с января 2020 года по февраль 2021 года. Как сообщили в прокуратуры, он похищал деньги потерпевших по уголовным делам и умерших, по фактам смерти которых проводились проверки. Имея доступ к информации и документам, следователь, теперь уже бывший, брал кредиты на обвиняемых и умерших, чьи мобильные телефоны были изъяты на местах происшествий. Общая сумма ущерба превысила 2,6 млн рублей. Все деньги он тратил на погашение собственных кредитов, сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил бывшего следователя к семи с половиной годам лишения свободы условно и испытательным сроком в 5 лет. Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей. // фото unsplash.com