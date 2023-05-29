Жаждущий алкоголя мужчина взял его с полки в гипермаркете и выпил

Днем 28 мая сотрудники гипермаркета в Петрозаводске нажали тревожную кнопку. Посетитель взял алкоголь с полки и тут же выпил, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

При этом спиртное 44-летний мужчина не оплатил. Его увезли в полицию, как и другого нарушителя. В сетевом магазине на проспекте Октябрьский 20-летний юноша вынес мимо кассы продукты.

Похитить спиртное из магазина в Сортавале пытался 41-летний местный житель. Ему этого не удалось сделать – приехали росгвардейцы.

В ресторане Кеми 32-летний мужчина разбил стекло входной двери. Его тоже доставили в полицию. // фото: Росгвардия