29 мая 2023, 15:44
Жаждущий алкоголя мужчина взял его с полки в гипермаркете и выпил
Жителя Петрозаводска задержали за употребление неоплаченного спиртного
Днем 28 мая сотрудники гипермаркета в Петрозаводске нажали тревожную кнопку. Посетитель взял алкоголь с полки и тут же выпил, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
При этом спиртное 44-летний мужчина не оплатил. Его увезли в полицию, как и другого нарушителя. В сетевом магазине на проспекте Октябрьский 20-летний юноша вынес мимо кассы продукты.
Похитить спиртное из магазина в Сортавале пытался 41-летний местный житель. Ему этого не удалось сделать – приехали росгвардейцы.
В ресторане Кеми 32-летний мужчина разбил стекло входной двери. Его тоже доставили в полицию. // фото: Росгвардия