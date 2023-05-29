29 мая 2023, 15:39
Происшествия

Полицейские прошлись по карельским хостелам и выявили нарушения

Силовиков интересовали места, где ночуют мигранты

Более ста нарушений было выявлено в ходе проверок мини-гостиниц в Карелии, где останавливаются мигранты. Об итогах мероприятия «Хостел» рассказали в региональном МВД.

Силовики нагрянули с проверками в 94 организации, которые оказывают гостиничные услуги, проверили 160 мест компактного проживания иностранцев, 386 объектов, где предположительно использовался труд мигрантов.

В итоге выявлено 108 административных правонарушений. В частности, нарушения режима пребывания на территории страны, правил привлечения и использования иностранцев. Дорожная полиция пресекла 15 нарушений ПДД, допущенных иностранными водителями.

Суды вынесли 4 решения о выдворении за пределы страны. В сем случаях иностранцам не разрешили въезжать в Россию. Два уголовных дела возбудили по фактам фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания. // фото unsplash.com

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Метки: 
новости Карелии
мини-гостиница
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мигранты