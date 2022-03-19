Бывшего следователя Петрозаводска обвиняют в 16 преступлениях

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя. По 16 эпизодам ему вменяются статьи Уголовного кодекса 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 159 УК РФ (мошенничество), 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), 160 УК РФ (растрата).

Как установили следователи, с января 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый похищал денежные средства потерпевших по уголовным делам и лиц, по фактам смерти которых проводились доследственные проверки.

«Он оформлял кредиты на лиц, проходивших по уголовным делам в качестве обвиняемых, а также через интернет – на умерших граждан, чьи мобильные телефоны были изъяты на местах происшествий», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма ущерба составила более 2,6 млн рублей. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд. Фото: pixabay.com/ru