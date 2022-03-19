Двое жителей Карелии похитили из магазина мясо и конфеты

Наряд Росгвардии был вызван в один из сетевых магазинов Сегежи. Правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся похитить местную продукцию.

По прибытии росгвардейцы установили, что двое неизвестных совершили хищение – пытались вынести конфеты и мясную продукцию. Нарушителями оказались 25-летний и 38-летний местные жители.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Карелии, злоумышленников задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: vk.com/rosgvard.karelia