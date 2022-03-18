Пожар в гараже вспыхнул в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске произошел пожар на улице Ригачина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:19. На место выехали четыре единицы техники и 14 спасателей. Выяснилось, что горит гараж. Борьба с огнем заняла около получаса - в 14:55 возгорание было ликвидировано.

В министерстве напоминают жителям и гостям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/12019