Бывший президент Франции умер от последствий заражения коронавирусом

Во Франции умер бывший президент страны Валери Жискар д'Эстен. Политику было 94 года, пишет «Фонтанка».

Экс-президент скончался сегодня, 3 декабря. Похороны должны пройти в узком семейном кругу.

По информации издания, причиной смерти д'Эстена стали последствия заражения коронавирусом. Политик был госпитализирован с инфекцией около месяца назад.

Валери Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах. Фото ua.news