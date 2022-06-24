Бывшего замруководителя управляющей компании осудили за подкуп

Бывший заместитель гендиректора управляющей компании в Кондопоге помог двум осужденным и сам попал под уголовную статью. 58-летнего мужчину признали виновным в коммерческом подкупе. Преступление было совершено еще в 2018 году.

В Следкоме Карелии рассказали, что мужчина проставлял рабочие часы в табеле учета рабочего времени двум осужденным, приговоренным к обязательным работам. Чтобы увильнут от отработки, осужденные заплатили в общей сложности 29 тысяч рублей. Экс-замруководителя УК предоставил в уголовно-исполнительную инспекцию сведения, что мужчины отработали свое наказание. После этого их сняли с учета.

Такая услуга аукнулась самому коммунальщику. Суд приговорил его к пяти годам и двумя месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и штрафу в размере 250 тысяч рублей. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)