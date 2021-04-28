Бюро судмедэкспертизы поймали на нарушении антимонопольного закона

Текст: Георгий Чентемиров

Бюро судебно-медицинской экспертизы в Петрозаводске незаконно повлияло на рынок ритуальных услуг; к таким выводам пришло карельское управление ФАС. В надзорное ведомство поступили жалобы предпринимателей, работающих в похоронном бизнесе, а также муниципального предприятия «Мемориал». Заявители сообщили, что в помещениях Бюро обосновался предприниматель, из-за чего у него появилась возможность легко получать клиентов, навязывать им услуги определенных похоронных фирм. Более того, по информации конкурентов, коммерсант отбирал хлеб у самой государственной конторы, причем с полнейшего ее согласия.

Все началось в марте 2020 года, когда Бюро СМЭ объявило торги на сдачу в аренду двух помещений. Договоры аренды заключили с индивидуальным предпринимателем Сергеем Хворостянским. Он получил в свое распоряжение комнату для бальзамирования и косметической обработки тел, а также закуток для приема заказов. По второму-то объекту и возникли вопросы. Дело в том, что помещение находится в канцелярии морга. И коммерсант, который там разместился, получил прямой доступ к потенциальным клиентам.

Как сообщили в ФАС составители жалоб, пункт приема заказов Хворостянского находится напротив окна канцелярии морга, куда родственники обращаются за справкой о смерти. Предприниматель «перехватывает» граждан, находящихся в трауре, и предлагает им услуги по подготовке тел. Что характерно, такие же услуги оказывает и Бюро СМЭ. Предприниматели Калабины сообщили, что Хворостянский иногда даже представлялся как работник Бюро, обещал родственникам умерших организовать вскрытие и оформление документов без очереди.

Благодаря близости к моргу зарабатывать удавалось не только Хворостянскому. Авторы жалоб уверяют, что коммерсант продвигал услуги по организации похорон конкретными агентствами. В заявлениях указаны два адреса, по которым бизнесмен направлял пришедших за справкой людей. По одному адресу, согласно Seldon, зарегистрировано ООО «Военно-мемориальное агентство». По другому адресу расположено Бюро ритуальных услуг ИП Филимоновой. Конкуренты Хворостянского считают, что эти фирмы благодаря Хворостянскому получают информацию о персональных данных умерших, размерах гробов, сроках проведения судебно-медицинской экспертизы, выбирают удобные для родственников даты прощания.

В решении УФАС, которое имеется в распоряжении нашей редакции, описан следующий эпизод. Гражданка приехала за справкой о смерти родственника, но общалась не с сотрудниками Бюро, а с Сергеем Хворостянским. Работники госучреждения якобы отказались брать у нее деньги за подготовку тела к погребению, хотя у организации имеется действующий прейскурант на эти услуги. Вместо этого они направили женщину к Хворостянкому, у которого те же услуги оказываются дороже.

Также коммерсант выдал женщине подробную инструкцию по организации похорон, где всё действия были «завязаны» на Бюро ритуальных услуг Филимоновой. При этом представитель бизнесмена в УФАС уверял, будто тот не занимается организацией похорон и не содействует отдельным агентствам.

Антимонопольное ведомство выслушало и другую точку зрения. Сергей Хворостянский не согласился с обвинениями в нарушении конкуренции, а представленную информацию посчитал не соответствующей действительности. Более того: он сказал, что заявители не являются ему конкурентами, поскольку, в отличие от него, не оказывают услуг по бальзамированию и косметологической обработке трупов.

Тем не менее управление антимонопольной службы посчитало, что Бюро СМЭ создало условия для ограничения конкуренции на рынке ритуальных услуг Петрозаводска и Карелии. Хворостянский, работая в помещении канцелярии, может оказывать влияние на конкурентную среду, так как первым получает информацию о поступивших телах граждан, доступ к родственникам умерших, может рекомендовать «свои» агентства и отговаривать от обращения в чужие, способствовать получению «своими» агентствами удобного времени вскрытия и выноса тела.

– Бюро судмедэкспертизы, сдавая помещения, должно было предполагать возможность совершения таких действий арендатором и осознавать вероятность создания условий для ограничения конкуренции,

– резюмирует ФАС.

В надзорном ведомстве заявили, что нельзя было организовывать исключительно один пункт приема заказов в месте, куда люди приходят за справками о смерти. А организовать несколько таких пунктов площади канцелярии не позволяют.

Откровенно говоря, в помещении, которое сдали в аренду Хворостянскому, и один-то пункт разместить почти невозможно. Это часть холла, и без того небольшого. Между столом Хворостянского и окошком канцелярии – в буквально смысле полметра. Совершенно непонятно, как вообще кому-то пришло в голову сдавать это в аренду.

Однако работник Бюро СМЭ считает, что их организация стала жертвой разборок между похоронными фирмами, и ничего противозаконного не происходило.

– Клиент имеет право выбора, мы ему ничего не навязываем. Мы ни от одного из предпринимателей не зависим, а только выполняем ту функцию, которую нам поручило государство, – сказала работница Бюро. Она также заверила, что предприниматель не представлялся их сотрудником, и сами они не передавали бизнесмену потенциальных клиентов.

Любопытно, конечно, понять, как пришла идея организовать в Бюро СМЭ офис предпринимателя, оказывающего те же услуги, что и сама государственная организация. Два квадратных метра сдавали менее чем за две тысячи рублей в месяц. Невеликий заработок, если честно. А вот сколько клиентов, которых могло бы обслужить Бюро, уходило Хворостянскому, мы можем лишь догадываться.

Портал «Петрозаводск говорит» позвонил руководителю Бюро Роману Берая. Тот поначалу отказывался что-либо комментировать, ссылаясь на то, что не обязан общаться с журналистами. Пришлось ему напомнить, что он работает в государственной организации, а значит, говорить с журналистами все-таки должен. В конце концов, Берая заявил, что расторгнет договор с Хворостянским, если УФАС признает его не соответствующим закону. Самое решение антимонопольного органа он еще не видел.