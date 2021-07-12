Былинный камень установили в Заонежье

В деревне Пургино Медвежьегорского района появился необычный памятник - «Былинный камень», написал в своем аккаунте губернатор края.

По словам Артура Парфенчикова, камень будет напоминать местным жителям и гостям об уникальном наследии Карелии.

«В 1860 году от выдающихся певцов-сказителей Заонежья были записаны былины, до тех пор считавшиеся утраченными русским народом. Открыл их для мира Павел Николаевич Рыбников во время экспедиции по нашему краю», - говорится в записи на камне. (фото источника)