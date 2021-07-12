Глава государства Владимир Путин наградил шестерых жителей Карелии за трудовые успехи и многолетнюю работу. В их числе и руководители республиканских образовательных организаций, педагог и два общественника.

Как сообщили в региональном министерстве образования и спорта, благодарность президента получили ректор Карельского института развития образования (КИРО) Ольга Дьячкова, директор Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского Дмитрий Ефимов, директор Центра оценки качества образования Ольга Костенко, замдиректора по учебно-воспитательной работе петрозаводского лицея №1 Екатерина Либерцова.

Президент также наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителей председателя совета и исполнительного комитета республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александра Гореликова и Михаила Дийкова. (фото Алексей Дружинин, iz.ru)