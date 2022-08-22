Бутылку прошлого века с посланием к потомкам нашли в Лахденпохье

Старые постройки около набережной разбирали в Лахденпохье и нашли выпущенную в прошлом веке бутылку из-под «Московской» водки. Внутри содержалось послание к потомкам, сообщили в группе «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!» ВКонтакте.

Артефакт нашел в конце минувшей недели житель Приозерска. Коллеги по работе уговорили его вскрыть послание. Мужчина заявил, что оно должно остаться в городе и стать доступным для просмотра.

Скорее всего, экспонат передадут в музей женской общественной организации «Лада». Ее активистка Алена Фетюлина обещала оказать в этом содействие.

Бутылку 1967 года должны передать в музей 23 августа. Тогда и огласят текст послания. // Фото: «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!»/ВКонтакте