Брусчатка «гуляет» на построенном в январе мосту к петроглифам

Брусчатка не прижилась еще в одном месте в Карелии. Ранее «благоустройство» стало разваливаться на мемориальном кладбище Сандармох в Медвежьегорском районе. Теперь брусчатка «гуляет» в Беломорском округе.

В Кислом Пудасе на мосту, который ведет к музею «Беломорские петроглифы» волной гуляет и проваливается брусчатка. Фотографии очевидца вместе с комментарием приводит паблик газеты «Беломорская трибуна». Об окончании строительства пешеходного моста к музею сообщали в январе.

«Вся брусчатка и на мосту, и на тротуарах в мелкую волнишку»,

- приводит газета слова автора фотографий.

«Есть надежда, что к открытию комплекса все исправят...» - пишут в комментариях.

«Наверное, берег гуляет, как бы совсем не рухнул к фестивалю, или вместе с людьми…»

«Мастер-класс «Сойдет и так» от проектировщиков»

«Тяп-ляп и готово, и за это никто не спросит» - огорченно пишут пользователи паблика.

«Никогда такого не было и вот опять. Еще не открылись, а уже нужен кап ремонт». // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»