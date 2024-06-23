23 июня 2024, 13:49
Наполненные водой пакеты сбрасывают на тротуар на Ключевой
Горожан просят быть осторожными у дома на Сегежской
Петрозаводчан просят быть осторожными. На Ключевой из окна одной из квартир многоквартирного дома на Сегежской, 21, вниз летят пакеты с водой.
В паблике «Мой Петрозаводск» указывают, что водяные снаряды скидывают с четвертого этажа, а за шалостью стоит ребенок.
Кадры, на которых на тротуаре запечатлены разорванные полиэтиленовые пакеты, более десяти штук, появились в сообществе. // фото стоп-кадр