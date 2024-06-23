Наполненные водой пакеты сбрасывают на тротуар на Ключевой

Петрозаводчан просят быть осторожными. На Ключевой из окна одной из квартир многоквартирного дома на Сегежской, 21, вниз летят пакеты с водой.

В паблике «Мой Петрозаводск» указывают, что водяные снаряды скидывают с четвертого этажа, а за шалостью стоит ребенок.

Кадры, на которых на тротуаре запечатлены разорванные полиэтиленовые пакеты, более десяти штук, появились в сообществе. // фото стоп-кадр