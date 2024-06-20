Новая брусчатка провалилась на мемориальном кладбище Сандармох

Житель Карелии хотел показать памятное место в урочище Сандармохгде, где покоятся несколько тысяч жертв сталинских репрессий, гостям Медвежьегорска и был шокирован увиденным - «Там что, Мамай прошел?»

По словам мужчины, на мемориале нет объявлений о проводимых работах, таблички с указанием того, кто проводит работы, как и нет самих рабочих. Вместо этого – кучи строительного мусора и щебня прямо на стоянке, что мешает разворачиваться транспорту. Брусчатка на дорожках разошлась и провалилась.

«Кто понесет ответственность за это безобразие? Зачем надо было это устраивать, ведь удобно было ходить по лесным дорогам. Так испоганить место…»

- недоумевает местный житель. Своими впечатлениями он поделился во «ВКонтакте».

Благоустройство мемориального кладбища Сандармох началось в конце 2023 года. По сообщению «МК Карелии», заказчиком выступила администрация Медвежьегорского района. По словам тогдашнего главы районной администрации Максима Антипова, средства на эти цели - около 24 миллионов рублей – были выделены из бюджета республики. Завершить работы не смогли из-за выпавшего снега и морозов.

В мае этого года МК сообщало об аукционе на благоустройство. Победителю со всеми работами нужно справиться до конца октября. Среди работ – асфальтирование стоянки, высадка деревьев, обустройство туалетов, установка урн и скамеек. // фото vk.com/medgora_nedeputat