Бригада психиатров пришла за депутатом на заседание

Депутата Колыванского района Новосибирской области хотели госпитализировать прямо с заседания. На сессию за Виктором Коваленко пришли психиатры, пишет «Подъем».

Медики прибыли по жалобе жены депутата на его неадекватное поведение. На видеозаписи происходящего слышен смех коллег депутата.

После случившегося Коваленко обратился в правоохранительные органы и потребовал наказать виновных. Неизвестно, действительно ли люди, которые пришли за ним на заседание, были медиками. Возможно, это был чей-то розыгрыш.

Жена депутата отрицает, что вызывала психиатров. В Минздраве региона уверяют, что не причастны к инциденту, а у психиатрической больницы нет выездной бригады. // Фото: источник