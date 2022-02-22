Актриса Татьяна Доронина попала в больницу

Коронавирус диагностировали у 88-летней Татьяны Дорониной. Народная артистка СССР и президент МХАТа находится в больнице, передает 22 февраля Telegram-канал Mash.

В больницу актриса попала уже давно, у нее положительный тест на COVID-19. Состояние пациентки осложнено сопутствующими заболеваниями, она эмоционально нестабильна, поэтому принимает седативные препараты.

Легкие актрисы поражены на 20 процентов справа и на 16 процентов слева. При этом медики говорят о положительной динамике по КТ. // Фото: fb.ru