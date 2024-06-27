Браконьеров поймали на Онежском озере под Петрозаводском

Сотрудники Росгвардии и транспортной полиции провели совместные рейды на водоемах Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Так, в ходе мероприятия на Онежском озере в Прионежском районе стражи порядка выявили двух браконьеров. Жители Петрозаводска - 40-летний и 54-летний мужчины - ловили рыбу при помощи маломерных судов.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении. // Фото: Петрозаводский ЛО МВД России на транспорте