27 июня 2024, 10:41
Браконьеров поймали на Онежском озере под Петрозаводском
Сотрудники Росгвардии и транспортной полиции провели совместные рейды на водоемах
Сотрудники Росгвардии и транспортной полиции провели совместные рейды на водоемах Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Так, в ходе мероприятия на Онежском озере в Прионежском районе стражи порядка выявили двух браконьеров. Жители Петрозаводска - 40-летний и 54-летний мужчины - ловили рыбу при помощи маломерных судов.
В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении. // Фото: Петрозаводский ЛО МВД России на транспорте