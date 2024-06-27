Три человека травмированы на дорогах Карелии

В Олонецком районе и Прионежье 26 июня произошли две аварии. Утром в среду вблизи поселка Ильинский водителю мопеда Alpha внезапно стало плохо, он упал. 66-летнего мужчину госпитализировали.

Вечером на трассе «Кола» с управлением не справилась 48-летняя женщина-водитель автомобиля Chery, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии. Машина съехала в кювет.

В аварии пострадала сама водитель и 69-летняя женщина-пассажир. ГАИ проводит проверку по факту произошедшего. // фото пресс-службы Госавтоинспекции РК