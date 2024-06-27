Пара петрозаводчан инвестировала в мошенников почти миллион рублей

Мужчина и женщина хотела заработать на инвестициях, но вместо этого лишились 971 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.

36-летний сожитель увидел рекламу о возможности заработка на инвестициях и оставил заявку. С ним связались кураторы и подсказали, как делать вложения. Обучение велось через приложение для демонстрации экрана, курировал новичка Максим. Мужчина рассказал о новом увлечении подруге. Она сперва не поверила, но когда узнала, что мужчина вложил 10 тысяч, а вывел со счета две тысячи, то поверила, что так действительно можно заработать. Она отдала свои накопления, прибыль пара выводила со счета. Сожитель уговорил подругу взять три кредита и оформить кредитную карту.

Все эти средства были перечислены на криптокошелек. Максим убедил новичка, что для заработка нужен миллион рублей. Петрозаводчанин захеотл вывести прибыль - 10 000 долларов, но не смог. Тогда до сожителей дошло, что несколько месяцев их обманывали. // фото «Петрозаводск гвоорит»