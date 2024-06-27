Мужчина лишился глаза на рабочем месте в Карелии

Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий Карелии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тяжелый инцидент произошел 3 мая в конце рабочей смены на предприятии, которое занимается изготовлением различной продукции из камня. Производственные цеха компании находятся в Петрозаводске и Сегеже, не указано, где именно это случилось.

По данным госинспекции, подсобный рабочий отправился на участок, где проводилась сортировка каменной продукции. При этом он не надел защитные очки, которые были ему выданы. В это время на участке велась расколка камня. Осколок камня попал мужчине в левый глаз, он получил тяжелую травму.

Специалисты пришли к выводу, что в происшествии виноват сам работник, который пренебрег использованием средств индивидуальной защиты. Также отмечена неудовлетворительная организация производства работ в виде отсутствия контроля со стороны должностных лиц за применением работниками средств индивидуальной защиты. // Фото: unsplash.com / Mat Napo