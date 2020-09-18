Бойцы Росгвардии задержали уроженца Карелии в Мурманске

Позавчера вечером в Мурманске на пульт дежурного центра оперативного управления областной Росгвардии поступил сигнал о происшествии из крупного продуктового гипермаркета, расположенного в Октябрьском районе, сообщает управление Росгвардии по Мурманской области.

По тревоге на место выехал экипаж вневедомственной охраны. В магазине росгвардейцам рассказали, что камеры видеонаблюдения зафиксировали факт хищения товара. Молодой человек, взяв с прилавка продукты питания, спрятал их в карманы своей куртки и попытался пройти мимо кассовой зоны, не оплатив товар.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для разбирательства.

27-летний уроженец Республики Карелия сознался в правонарушении и пояснил, что хотел бесплатно поужинать. В настоящее время в отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хищение.