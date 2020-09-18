Жесткая авария произошла в Петрозаводске

Серьезная авария произошла в четверг, 17 сентября, на пересечении улиц Пархоменко и Сыктывкарская в Петрозаводске. Два легковых автомобиля не смогли разъехаться практически на пустой дороге. ДТП произошло в 17:13, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, легковые автомобили двигались по улице Сыктывкарская во встречных направлениях, выезжая на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Встречное столкновение произошло, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Пархоменко. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.