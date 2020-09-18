18 сентября 2020, 00:37
Автомобиль сбил подростка в Петрозаводске и уехал
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Ленинградской
Вечером 17 сентября, в 19:17, на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Первомайского в Петрозаводске легковой автомобиль сбил подростка, переходившего улицу. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как молодой человек начинает движение через перекресток на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбивает легковушка.
Водитель не стал останавливаться, провез ребенка пару метров, после чего сбросил и продолжил движение.