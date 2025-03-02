Борьба с мошенниками и сорняками на дачах: новые законы с 1 марта

Текст: Елена Малишевская

Первый весенний месяц принес много изменений в жизни россиян. У граждан появился дополнительный механизм защиты от мошенников - самозапрет на оформление кредитов. В рекламе займов должны указываться все условия, влияющие на их полную стоимость. Вступил в силу запрет на продажу детям энергетиков и баллончиков для заправки зажигалок. Эти и другие законы - в нашем мартовском обзоре.

Такие кредиты нам не нужны

С 1 марта россияне могут оформить самозапрет на выдачу кредитов — как всех, так и некоторых. Установить или снять ограничение можно через портал «Госуслуги». Банкам будет доступна эта информация, и они откажут в выдаче нового кредита или займа. По замыслу депутатов Госдумы, так любой человек сможет обезопасить себя от мошенников. Самоограничения не распространяются на ипотечные и автокредиты, а также на образовательные кредиты с государственной поддержкой. С 1 сентября возможность подать заявление и установить самозапрет на выдачу кредитов можно будет и в МФЦ.

Кредитные организации теперь должны указывать в рекламе все условия, влияющие на полную стоимость кредитов или займов. Такая информация должна легко читаться. Кроме того, обязательным становится размещение предупреждения: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Это должно помочь гражданам получить все необходимые сведения об услуге и сократить число импульсивно взятых кредитов.

Энергетики детям продавать нельзя

В России отныне запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Раньше эти меры работали только в ряде регионов, теперь запрет по всей стране. Также нельзя продавать несовершенннолетним потенциально опасные газосодержащие товары. Это, например, баллончики для заправки зажигалок, которые дети могут использовать для токсикомании, а также портативные газовые плиты для туристов. За нарушение закона для продавцов предсмотрено серьезное административное наказание.

Требования к табачной продукции ужесточили

Все кальянные и другие бестабачные смеси для нагревания теперь приравнены к никотиносодержащей продукции. Это значит, что на них распространяются все соответствующие требования, в том числе запрет продажи детям.

Также усилились требования к обороту некурительной табачной продукции. Например, в нее нельзя добавлять в качестве ингредиентов пищевые ароматизаторы. Снюс и насвай запрещено производить в том числе на экспорт. Раньше запрет распространялся на их оборот.

Новые ограничения для иноагентов

Иноагенты с 1 марта обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него ряда доходов, например от продажи недвижимости или транспортных средств, от сдачи их в аренду, использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Если иноагент этого не сделает, то счет должен создать на его имя плательщик. Воспользоваться средствами, лежащими на специальном рублевом счете, можно будет только после снятия соответствующего статуса.

Про отгулы нельзя забыть, а наставничество - за деньги

Все неиспользованные отгулы работодатель обязан компенсировать сотруднику при увольнении. Уточняется, что дополнительный день отдыха можно взять в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Сотрудники по поручению работодателя и после письменного согласия могут стать наставниками для своих коллег. Этот вид работы должен оплачиваться: сроки и условия прописываются в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Функции наставника можно будет прекратить досрочно: по заявлению или по поручению работодателя.

Во всех регионах России должны быть созданы межведомственные комиссии, которые займутся профилактикой и оперативным контролем проблем с задолженностью по заработной плате. В нее войдут представители Минтруда и Роструда, силовых и других уполномоченных ведомств, профсоюзов. Закон призван защитить права работающих граждан.

Купил участок - облагородь его

Собственник должен начать пользоваться участком со дня приобретения прав на него. Если землю нужно освоить (то есть подготовить к использованию), то гражданину дается три года, чтобы провести все необходимые работы. Исключение — случаи, когда для освоения необходимо провести рекультивацию участка: тогда срок будет указан в проекте работ. Новые нормы касаются земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Закон позволит решить проблему неосвоенных и заброшенных земель.

Владелец садового или огородного земельного участка обязан расчищать территорию от сорняков, не допускать захламления различными предметами и мусором, выравнивать участок, проводить его осушение или увлажнение при необходимости. Несоблюдение новых требований будет грозить владельцам потерей участка — его продадут на публичных торгах.

Собрания собственников жилья через Госуслуги

С 1 марта вступили в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые касаются правил проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Теперь все уведомления о таких собраниях будут отправляться через портал «Госуслуги». Там можно будет ознакомиться с принятыми решениями и получить протоколы собрания. Эти сведения будут автоматически передаваться в ГИС ЖКХ или региональную информационную систему.

Проводить собрания собственников помещений в заочной форме теперь можно только через указанные платформы. Администраторы общих собраний должны вносить в систему данные о каждом участнике голосования, информацию о документах, подтверждающих право собственности на помещение в доме, а также решения собственника по каждому пункту повестки и его СНИЛС.

Батюшку в больницу нельзя не пустить

В список приоритетов интересов пациента при оказании медпомощи включили возможность его посещения священнослужителем. Подчеркивается, что в палате реанимации и интенсивной терапии могут находиться не более двух священнослужителей одновременно. Разрешение на приход батюшки должен выдать руководитель медицинской организации. Однако в экстренных случаях, когда священник понадобился в выходной день или во внеурочное время, это может сделать дежурный врач.

Также Министерство здравоохранения России рекомендует медицинским учреждениям выделить специальное помещение для проведения богослужений и других религиозных обрядов и церемоний.

Эти и другие законы вступили в силу на территории России с 1 марта 2025 года. Бог в помощь, как говорится. // Фото: freepik.com.