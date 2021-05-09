Болтающийся светофор в центре города напугал жителей Петрозаводска

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео болтающегося светофора, установленного вблизи площади Кирова. Запись была опубликована вечером накануне Дня Победы.

Судя по всему, светофорный объект отошел от крепежа. Итог – светофор раскачивается на ветру как маятник. Автор короткого видео переживает, как бы конструкция не упала на головы прохожим или не обрушилась на автомобиль.

Как отметили участники паблика, светофор недолго продержался, но его все же починили.