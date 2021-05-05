Памятный знак ветеранам Великой Отечественной войны появится в Видлице

В Видлице появится памятный знак ветеранам Великой Отечественной войны, сообщается в паблике Олонецкого района. Знак представляет собой гигантский камень на бетонном постаменте.

Подготовительные работы по установке памятного знака ветеранам войны начались на территории Видлицкого дома-интерната.

Знак устанавливают в рамках проекта «Доброй памятью живы». В ходе проекта имена ветеранов Великой Отечественной войны, чей жизненный путь был завершен в Видлицком доме-интернате, вошли в список Бессмертного полка героев. (фото vk.com)