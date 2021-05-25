«Большой обман». Рассуждение о том, что не так с нашим образованием

Текст: Георгий Чентемиров. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Буквально сегодня я прочитал прекрасный, на мой взгляд, афоризм: «Самая большая ложь в моей жизни – фраза учителя математики «Учись считать столбиком, у тебя не всегда будет калькулятор в кармане». В конце мая, когда по все стране звенят последние звонки, а студенты и школьники уходят во взрослую жизнь, эта шутка натолкнула меня на весьма нешуточные мысли о том, как безнадежна устарела наша система образования и насколько она, в сущности, беспомощна.

В самом деле: когда кто-нибудь из вас в последний раз считал столбиком? Или даже так: когда у вас последний раз не было доступа к калькулятору? Нет, конечно, можно предположить, что я завтра заблужусь в лесу, у меня разрядится телефон, и я не смогу перемножить 1756 на 4289. Правда, думается, в такой ситуации меня меньше всего будет беспокоить арифметика, а на первый план выйдут совсем другие школьные предметы типа биологии и географии…

Если серьезно, мне кажется, что разработчики образовательных программ немножко потерялись во времени и не уследили за тем, как стремительно изменилась наша жизнь. Приведу аналогию. В школах сегодня не учат мальчиков метать копье, а девочек – выкапывать съедобные корешки. Чисто гипотетически эти умения могут и пригодиться (например, при попадании на необитаемый остров). Но в целом-то мы понимаем – в XXI столетии навыки Каменного века не актуальны.

Проблема, однако, в том, что и навыки XX века свою актуальность теряют, а их место занимают совсем другие знания и умения, которым никто не учит. Между тем они жизненно важны.

Так, за 2020 год россияне отдали телефонным мошенникам 150 миллиардов рублей. Причем жертвами все чаще становятся не немощные старики, а люди средних лет, работающие, социально активные. Но их никто не научил важному навыку, который в XXI веке стал катастрофически необходим – навыку проверять информацию.

Другой пример, более масштабный. Сегодня во всем мире людей призывают прививаться от коронавируса, чтобы остановить осточертевшую пандемию и вернуться к нормальной жизни безе перекрытых границ и отмененных операций. Есть, разумеется, и те, кто прививаться несогласен. Вот как приблизительно выглядят их аргументы:

«Вдруг вакцина плохо скажется на моем организме? Власти говорят, что она прошла все испытания; но мы же не знаем, что будет с привитыми людьми через пять или через десять лет! Недавно видела интервью доктора Боровских, так он говорит, что коронавируса не существует. А ведь он доктор! В Кеми вообще мужчина умер после того, как ему прививку сделали. А еще я на сайте antiprivivochnik.ru прочитала, что вакцины в принципе вредны, от них развивается аутизм… Наши деды и прадеды без прививок жили, и ничего!»

Хорошо звучит? Если вышесказанное кажется вам разумным, у меня для вас плохие новости. В этих рассуждениях содержится целый ряд логических и фактических ошибок.



Например, апелляция к незнанию – когда факты пытаются опровергать отсутствием фактов («Мы не знаем, что будет через пять лет»). Или апелляция к авторитету – она опасна тем, что авторитет может оказаться ложным (в моём примере упомянут доктор Боровский, который отрицает не только коронавирус, но и ВИЧ, а по образованию он психотерапевт). Ещё одна логическая ошибка - когда временнАя связь выдаётся за причинно-следственную; житель Кеми действительно умер после вакцинации, но он нарушил рекомендации врачей, и называть причиной смерти именно прививку неправильно...

Далее – ссылка на непроверенный, предвзятый или вызывающий сомнения источник. Наши граждане часто не видят разницы между случайной страничкой в интернете и сайтом, предположим, солидного научного журнала. Наконец, утверждение, что наши прадедеды жили без прививок долго и счастливо, попросту неверно, но на его основании делаются глубокомысленные умозаключения и далеко идущие выводы.

Важно, что в подобные рассуждения пускаются взрослые, образованные люди. Ни аттестат, ни вузовский диплом не спасают от неумения аргументировать, доказывать, оценивать информацию и ее источники. Иными словами, не спасают от невежества.

Россияне с образованием заряжают воду возле телевизора и лечат рак капустный отваром; пьют антибиотики при простуде – хотя антибиотики борются с бактериями, а простуду вызывают вирусы; слепо верят телефонным мошенникам и телевизионным пропагандистам; голосуют за поправки в Конституцию, не прочтя ни поправок, ни Конституции.

Продолжать можно бесконечно. Мы принимаем жизненно важные решения, основывая свою позицию на незнании, заблуждении и ошибочных суждениях. Если добавить к этому тот факт, что почти половина россиян работает не по специальности, вопрос полезности нашего образования встаёт ребром. Чему нас, чёрт возьми, учат? И учат ли вообще?

Я отнюдь не говорю, что учиться не надо. Наоборот, учиться нужно, и как можно больше. Но я мечтаю о том, чтобы получаемые знания соотносились с нашими жизненными потребностями. Чтобы наших детей учили не копать корешки, а добывать и проверять информацию. Пора бы понять – калькулятор, о котором говорилось в начале, из нашего кармана не денется уже никуда. // Фото: pixabay.com