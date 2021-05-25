Более сорока жителей Карелии обучаются сейчас на экскурсоводов

В Карельском филиале РАНХиГС к обучению по программе «Основы экскурсоведения» приступили 44 жителя республики, сообщает сайт правительства региона.

Это жители Медвежьегорского, Кондопожского, Суоярвского и Прионежского районов, а также Петрозаводска. Среди обучаемых, в основном, представители предпенсионного возраста и люди старше 50 лет. Пятеро слушателей – безработные.

Обучение проводится в рамках национального проекта «Демография» и позволит участникам, работать экскурсоводами и, пройдя аттестацию, получить сертификат, необходимый для подтверждения права работать с туристами.

Обучение началось 17 мая и продлится до 15 ноября. Программа выстроена по модульному принципу и включает в себя «Теорию и методику экскурсионного дела», «Теорию и практику профессионального общения экскурсовода», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности экскурсовода», «Основы безопасности и правила оказания первой медицинской помощи на экскурсионном маршруте».

Обучение проходит в очно-заочном формате с применением дистанционных образовательных технологий, что позволяет жителям муниципальных районов непосредственно дома слушать спикеров и экспертов, задавать вопросы и выполнять задания. Есть и практические занятия.

В целом, в рамках национального проекта «Демография» в этом году в Карелии планируется обучить 720 граждан. Профподготовку граждан проводят три федеральных оператора: некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Национальный исследовательский Томский государственный университет» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

На эти цели из федерального бюджета для региона будет направлено 36 млн рублей. Обучение проходит на базе Петрозаводского государственного университета, Карельского филиала РАНХиГС, а также сети профобразовательных учреждений Республики Карелия, осуществляющих подготовку рабочих кадров. В ближайшее время планируется начать обучение по программам «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Сварочные технологии», «Медицинский и социальный уход».

Обучиться могут граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; граждане в возрасте 50 лет и старше; люди предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста. Обучение бесплатное.

Ознакомиться с условиями участия в нацпроекте «Демография», с перечнем программ и подать заявку на обучение можно через портал «Работа в России». // Фото: gov.karelia.ru