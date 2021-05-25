25 мая 2021, 20:05
Общество

В Петрозаводске продолжают чистить тротуары и проезжую часть улиц

Мобильные бригады и техника работают в разных районах города

В рамках муниципального контракта подрядчик продолжает убирать улицы Петрозаводска от весеннего смета, сообщает городская администрация.

Сейчас основные силы сосредоточены на Древлянке (Лососинское шоссе, Лесной проспект, Сыктывкарская улица, улицы Интернационалистов и Древлянка), на Кукковке (улица Ровио и Карельский проспект), на Голиковке и Октябрьском. Техника и мобильные бригады работают в непрерывном режиме. Помимо уборки, вдоль дорог продолжается скашивание травы.

За качеством и оперативностью проводимых мероприятий ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. // Фото: petrozavodsk-mo.ru

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Карелия
Петрозаводск
городская администрация
администрация Петрозаводска
подрядчик
уборка улиц