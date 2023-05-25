Большегруз подмял легковой автомобиль в карельском поселке

Сегодня в поселке Надвоицы произошло ДТП с участием большегруза. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 17 часов на одном из перекрестков поселка. На кадрах видно, как при совершении поворота водитель грузовика допускает наезд на легковой автомобиль.

В результате происшествия легковая машина получила повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink