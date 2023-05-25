Ребенок пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске пропавшего ребенка. Исчез Александр Шамсиев 2009 года рождения, сообщается на сайте МВД по РК.

Отмечается, что 18 мая подросток ушел из дома на Старой Кукковке. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ранее он уже неоднократно пропадал. Склонен к бродяжничеству, может находиться в любом районе Петрозаводска.

На вид пропавшему 14 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, спортивная стрижка. Был одет в черную куртку, серые спортивные штаны, серые кроссовки.

Всех, кто видел этого ребенка, просят звонить по номерам телефонов: 8 953 533 36 55 или 8 8142 73 92 40. // Фото МВД по РК