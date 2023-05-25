Молодой житель Карелии оскорбил продавщицу и был наказан

В Костомукше привлечен к ответственности 20-летний местный житель, который некрасиво повел себя в магазине. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, молодой человек пришел в одну из торговых точек и начал оскорблять сотрудников. В адрес одной из продавщиц он высказал слова, унижающие ее честь и достоинство.

Суд встал на сторону потерпевшей и назначил нарушителю спокойствия штраф в размере 3000 рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»