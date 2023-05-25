Три лесных пожара вспыхнули вчера в Карелии

Лесные пожары зарегистрировали 24 мая в трех районах Карелии. Горели леса в Сегежском, Лоухском, Пряжинском районах, сообщили в минприроды республики.

Общая площадь возгорания составила 11,6 га. Все пожары оперативно потушили.

На территории Пряжинского района огонь бушевал в Соддерском участковом лесничестве (Эссойльском по лесоустройству). Пламя не дошло до поселка Эссойла всего полтора километра.

Пожар случился из-за окурка, который кто-то выбросил из автомобиля. Огонь локализовали за полчаса.

Пламя в Сегежском районе вспыхнуло из-за искры от линии электропередач в Надвоицком участковом лесничестве, недалеко от деревни Каменный Бор.

В Лоухском районе лес загорелся на делянке в Тикшеозерском участковом лесничестве. Предварительная причина – вина человека. // фото: минприроды Карелииел