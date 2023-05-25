25 мая 2023, 15:24
Мужчина получил тяжелую травму на производстве в Петрозаводске
Госинспекция труда разбиралась в обстоятельствах инцидента с оператором производственного оборудования в карельской столице
Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инцидент случился с оператором производственного оборудования компании, занимающейся производством пищевых ингредиентов. По данным госинспекции, рука работника попала в бункер ворошителя. Горожанин получил тяжелую травму.
Инспекторы пришли к выводу, что причиной произошедшего стала неудовлетворительная организация производства работ. Вину возложили и на пострадавшего, который нарушил трудовой распорядок и дисциплину труда. // Фото: unsplash.com