Мужчина порыбачил на Ладоге и пойдет под суд

В Карелии под суд пойдет 65-летний житель Питкярантского района. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных ресурсов, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Согласно материалам дела, пенсионер поставил в Питкярантском заливе Ладожского озера две сети, использование которых запрещено. В улове оказались не только лещи, синец, окунь, плотва, но и кумжа, которая нерестилась в акватории. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей.

Мужчина возместил ущерб и признал свою вину, но ему все равно придется ответить за свой поступок перед судом. // Фото: unsplash.com