25 мая 2023, 14:37
Мужчина порыбачил на Ладоге и пойдет под суд
На юге Карелии расследовано уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов
В Карелии под суд пойдет 65-летний житель Питкярантского района. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных ресурсов, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Согласно материалам дела, пенсионер поставил в Питкярантском заливе Ладожского озера две сети, использование которых запрещено. В улове оказались не только лещи, синец, окунь, плотва, но и кумжа, которая нерестилась в акватории. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей.
Мужчина возместил ущерб и признал свою вину, но ему все равно придется ответить за свой поступок перед судом. // Фото: unsplash.com