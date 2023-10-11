Большегруз перевернулся ночью на «Коле» в Карелии

Сегодня в 2:55 ночи на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о происшествии на 322-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место ЧП выехали спасатели из села Видлица. Выяснилось, что на федеральной магистрали перевернулся грузовик. Пожарные провели осмотр места ДТП, отключили аккумулятор, организовали беспрепятственный проезд транспорта.

В результате аварии никто не погиб и не пострадал. // Фото ОПС по Олонецкому району