Жители Курской области ехали в Мурманск, но «обсохли» в Карелии

62-летняя жительница Курской области с сыном направлялась на автомобиле в сторону Мурманска. При движении по территории Карелии в автомобиле закончилось топливо, и машина встала на дороге в Беломорском районе.

Оказавшихся в трудном положении гостей на трассе «Кола» заметили патрульные. Они оттащили автомобиль на обочину, довезли водителя до ближайшей автозаправки и обратно. Гости залили топливо и смогли продолжить свое путешествие. Женщина поблагодарили сотрудников карельской Госавтоинспекции за помощь. // фото scott rodgerson/ unsplash.com