11 октября 2023, 09:13
Мужчина устроил дебош в магазине в Петрозаводске
Росгвардейцы задержали неадекватного покупателя в торговой точке карельской столицы
На днях тревожная кнопка была нажата в магазине тканей в Петрозаводске. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что в торговую точку зашел неадекватный покупатель, который устроил конфликт с персоналом. Мужчина проявлял агрессию, матерился и разбил чужой телефон.
27-летний дебошир был задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch