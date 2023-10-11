Мужчина устроил дебош в магазине в Петрозаводске

На днях тревожная кнопка была нажата в магазине тканей в Петрозаводске. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в торговую точку зашел неадекватный покупатель, который устроил конфликт с персоналом. Мужчина проявлял агрессию, матерился и разбил чужой телефон.

27-летний дебошир был задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch