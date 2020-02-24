Больше половины компаний не дарят подарков на гендерные праздники

Выяснилось, что больше половины опрошенных компаний (54 %) не отмечают гендерные праздники и ничего не дарят своим сотрудникам. Большинство из оставшихся (89 %) делают подарки и сотрудникам, и партнерам, а 11 % — либо только тем, либо другим. При этом треть компаний покупают подарки онлайн.

Самые популярные подарки на гендерные праздники среди небольших компаний — сертификаты на парфюмерию и косметику, сладости и билеты на мероприятия. Больше всего опрошенных (35 %) сказали, что дарят цветы, часто вместе с подарками, а 16 % — только подарки. При этом еще 23 % дополнительно устраивают фуршет для сотрудников.

В меньшинстве остались компании, которые дарят только цветы (4 %), сладости (6 %) или подарочные сертификаты (8 %). Также 6 % респондентов ограничиваются только фуршетами.