Знак «Движение запрещено» будут наносить на таблетки

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий нанесение специальной маркировки на инструкции к лекарствам, которые нельзя употреблять при вождении автомобиля.

Разработчики законопроекта предлагают печатать на инструкциях к препаратам, содержащим наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, изображение дорожного знака «Движение запрещено», а также информацию о содержащихся в составе лекарства веществ, подлежащих контролю на территории РФ.

Эта маркировка, как указывают авторы в пояснительных материалах, «привлечет дополнительное внимание граждан к необходимости воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека, так как это может обернуться для них суровым административным или даже уголовным наказанием за нарушение правил дорожного движения».

Напоминаем, что сейчас законопослушные граждане могут лишиться прав за то, что по незнанию приняли лекарства, в составе которых были запрещенные для водителей вещества.