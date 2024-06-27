Больше 5 тысяч км разметки обновят на федеральных трассах Карелии

На федеральных трассах Карелии в этом сезоне обновят больше пяти тысяч километров линий горизонтальной разметки. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

На данный момент уже нанесли более 75 процентов новых осевых и 50 процентов краевых линий. Там, где предусмотрены сплошные линии, нанесут фрезерованные шумовые полосы.

Затяжная зима в текущем году заставила начать работы позже: они стартовали только 1 мая. Дорожники в данный момент ремонтируют обочины, очищают водоотводные лотки, колодцы и кюветы.

На трассах также начали косить траву - более четырех тысяч гектаров. В первую очередь ее скашивают на сложных для водителей участках с затяжными поворотами, рядом с примыканиями и перекрестками с другими автодорогами. // фото: freepik.com