27 июня 2024, 21:14
Кондопожанин так стремился в отпуск, что выплатил полмиллиона долгов
Должнику запретили выезд за границу, он поспешил расплатиться
Житель Кондопоги задолжал больше полумиллиона рублей, но не выплачивал долг. В дело вмешались судебные приставы, сообщили в УФССП Карелии.
Один из приставов разъяснил должнику, что в отношении него открыто исполнительное производство. Так что выехать из России мужчине не удастся, его просто не пропустят на границе.
Кондопожанин как раз собрался лететь в отпуск, поэтому предпочел срочно погасить все долги. Тогда судебный пристав снял запрет на выезд. // фото: «Петрозаводск говорит»