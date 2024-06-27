Кондопожанин так стремился в отпуск, что выплатил полмиллиона долгов

Житель Кондопоги задолжал больше полумиллиона рублей, но не выплачивал долг. В дело вмешались судебные приставы, сообщили в УФССП Карелии.

Один из приставов разъяснил должнику, что в отношении него открыто исполнительное производство. Так что выехать из России мужчине не удастся, его просто не пропустят на границе.

Кондопожанин как раз собрался лететь в отпуск, поэтому предпочел срочно погасить все долги. Тогда судебный пристав снял запрет на выезд. // фото: «Петрозаводск говорит»