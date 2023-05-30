Более трех тысяч карельских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

В Карелии 3052 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Для сдачи экзамена участникам необходимо набрать минимальные баллы, установленные Рособрнадзором. В этом году это 24 балла. Результаты будут опубликованы не позднее 16 июня.

Следующий экзамен пройдет уже 1 июня. Это математика базового или профильного уровня. Этот ЕГЭ является обязательным, его результаты необходимы для получения аттестата. // Фото: unsplash.com