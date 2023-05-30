Капремонт республиканских школ обсудят в прямом эфире

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев в соцсетях проведет прямую трансляцию и ответит на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, спикер подведет итоги учебного года в республике и расскажет, как пройдёт летняя оздоровительная кампания для детей из Карелии в 2023 году.

Одна из тем прямого эфира – капитальный ремонт карельских школ.

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в паблике «ЦУР Республики Карелия» и в группе Министерства образования и спорта РК.

Трансляция пройдет во вторник, 30 мая, в 16.00.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.