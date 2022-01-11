Более трех миллионов рублей потратят на проект переправы в Панозеро

Управление автомобильных дорог ищет компанию, которая разработает технорабочий проект строительства паромной переправы через реку Кемь в поселок Панозеро. Конкурс был объявлен в конце декабря, а заявки от участников принимают до 28 января. За проект чиновники готовы заплатить 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Строительство новой переправы, которая свяжет остров с большой землей, планируется на 2022-2023 год. На переправе шириной около 10 метров можно будет перевозить людей, а также транспорт – два легковых автомобиля или одну машину массой до 30 тонн. При этом время в пути составит всего 5 минут.

Среди предъявляемых требований к будущей переправе - автономный привод для перемещения парома по стальному тросу. Новая переправа будет рассчитана на 20 лет.

Портал «Петрозаводск говорит» не раз писал о бедах поселка: то жители днями сидят без воды, потому что водовозчик психанул из-за того, что не платят зарплату, то без света, то без переправы, то на переправе рвется трос. Несколько лет назад жители сняли видео «Панозеро – остров ненужных людей». Подробнее в материале «Ждут, когда мы передохнем. Жители Панозера сняли фильм о своей жизни». (фото vk.com)