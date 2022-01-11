Назальную вакцину против коронавируса протестируют на добровольцах

Набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса стартовал в России, пишет ТАСС. Об этом 11 января заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Центр получил разрешение на проведение клинических исследований назального спрея. Для тестирования планировалось набрать несколько групп добровольцев, в том числе, не вакцинированных и не переболевших.

Ранее руководитель Центра Александр Гинцбург отмечал, что вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней. Ученый утверждал, что назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса. (фото pixabay.com, fernandozhiminaicela)