05 апреля 2023, 09:15
Более шести тысяч вакансий открыто в Карелии
Предприятия ищут работников, ярмарки вакансий пройдут в этом месяце
В апреле в Карелии планируют провести более 50 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Сегодня работодатели готовы предложить более 6300 вакансий, сообщили в региональном правительстве.
В частности, в регионе предлагают работать уборщиками многоэтажек, подсобными рабочими фермы, мойщиками посуды, рабочими по уходу за животными, оператором автоматических и полуавтоматических станков и установок, водителями, механиками и дробильщиками. // фото unsplash.com