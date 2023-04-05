Более шести тысяч вакансий открыто в Карелии

В апреле в Карелии планируют провести более 50 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Сегодня работодатели готовы предложить более 6300 вакансий, сообщили в региональном правительстве.

В частности, в регионе предлагают работать уборщиками многоэтажек, подсобными рабочими фермы, мойщиками посуды, рабочими по уходу за животными, оператором автоматических и полуавтоматических станков и установок, водителями, механиками и дробильщиками. // фото unsplash.com